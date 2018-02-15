Седан Hyundai Sonata 2018 года протестировали на трассе
Специалисты известного журнала о автомобилях провели пробный заезд на трассе усовершенствованного седана Hyundai Sonata 2018 года выпуска. Как сообщают оценщики, езда авто стала более мягкой, а внешний вид гораздо привлекательней.
Также, модель обрела кое-какие апгрейды в качестве задних фонарей, обновленного бампера и багажного отделения, на котором эмблема Hyundai стала чуть больше. Автомобиль оснастили шестиугольной радиаторной решеткой с логотипом подсвечиваемым светодиодными дневными лампочками, спрятанными глубоко в корпус авто.
По мнению разработчиков, интерьер Hyundai Sonata сделан из отличных материалов, что доказывается обновленной приборной панелью и довольно удобным в пользовании сенсорным дисплеем. Специалисты оценили модель Hyundai Sonata 2018 года, как способную быть лучшим представителем линейки данных автомобилей в нынешнем году.
Также, модель обрела кое-какие апгрейды в качестве задних фонарей, обновленного бампера и багажного отделения, на котором эмблема Hyundai стала чуть больше. Автомобиль оснастили шестиугольной радиаторной решеткой с логотипом подсвечиваемым светодиодными дневными лампочками, спрятанными глубоко в корпус авто.
По мнению разработчиков, интерьер Hyundai Sonata сделан из отличных материалов, что доказывается обновленной приборной панелью и довольно удобным в пользовании сенсорным дисплеем. Специалисты оценили модель Hyundai Sonata 2018 года, как способную быть лучшим представителем линейки данных автомобилей в нынешнем году.
Автор: Богданова Ярослава