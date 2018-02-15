Ученые применили бумажную салфетку для слежения за состоянием здоровья
Ученые Вашингтонского университета применили обычную бумажную салфетку в создании сверхчувствительного датчика, позволяющего следить за состоянием здоровья. Устройство сможет измерять пульс, скорость движения глаза и многие другие движения тела.
Исходя из анализа и более детального изучения, было установлено что бумажные салфетки представляют собой наноструктурированный композит с целлюлозными волокнами и углеродными нанотрубками. Такой состав позволяет отлично проводить ток и делает ее очень чувствительной к механическим воздействиям. Поэтому и есть большой потенциал для накопления энергии и использования для производства гибких и пригодных к ношению электронных устройств.
Разработчики решили использовать такое свойство и применить для создания специального датчика, с сенсорами позволяющего диагностировать движения тела и выявлять различные заболевания. В ходе исследований ученые приклеили смоченную водой салфетку, прикрепленную с помощью двухстороннего скотча к запястью человека, и присоединили пьезорезистивные элементы. Под давлением, вызванным биением сердца, целлюлозные волокна постепенно растягивались, что позволило чувствительным элементам датчика измерить пульс. Позже по аналогичной схеме установили сенсор на очки для чтения, и проанализировали скорость движения глаз. Для анализа изменения положения сустава прибор был установлен на палец руки.
Данные исследования очень порадовали инженеров Вашингтонского университета и они планируют продолжать работу и запустить датчик в массовое производство. Потому как стоимость датчика относительно невысокая, а маленький вес и удобность в использовании позволит проводить диагностику в маленьких детей и людей преклонного возраста.
Исходя из анализа и более детального изучения, было установлено что бумажные салфетки представляют собой наноструктурированный композит с целлюлозными волокнами и углеродными нанотрубками. Такой состав позволяет отлично проводить ток и делает ее очень чувствительной к механическим воздействиям. Поэтому и есть большой потенциал для накопления энергии и использования для производства гибких и пригодных к ношению электронных устройств.
Разработчики решили использовать такое свойство и применить для создания специального датчика, с сенсорами позволяющего диагностировать движения тела и выявлять различные заболевания. В ходе исследований ученые приклеили смоченную водой салфетку, прикрепленную с помощью двухстороннего скотча к запястью человека, и присоединили пьезорезистивные элементы. Под давлением, вызванным биением сердца, целлюлозные волокна постепенно растягивались, что позволило чувствительным элементам датчика измерить пульс. Позже по аналогичной схеме установили сенсор на очки для чтения, и проанализировали скорость движения глаз. Для анализа изменения положения сустава прибор был установлен на палец руки.
Данные исследования очень порадовали инженеров Вашингтонского университета и они планируют продолжать работу и запустить датчик в массовое производство. Потому как стоимость датчика относительно невысокая, а маленький вес и удобность в использовании позволит проводить диагностику в маленьких детей и людей преклонного возраста.
Автор: Тригуб Сергей