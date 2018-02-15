Анастасия Квитко в День Святого Валентина показала эротический снимок в красном платье без белья
23-летняя Анастасия Квитко, завоевавшая титул «Русская Ким Кардашья», оригинально поздравила фанатов с Днем Святого Валентина, подарив им новый эротический снимок в красном платье без нижнего белья. Соответствующий пост модель разместила в микроблоге Instagram.
На фото Квитко запечатлена сидящей в сексуальной позе на роскошном диване. В праздничный день модель предпочла надеть ярко-красное, кричащее платье в пол с разрезами, доходящими почти до талии. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды и открыл взор на бюст и бедра.
Пользователи, поставившие к фото более 101 тыс. лайков, в комментариях восхваляли тонкую талию и длинные ноги модели.
Ранее Квитко показала фото в купальнике.
На фото Квитко запечатлена сидящей в сексуальной позе на роскошном диване. В праздничный день модель предпочла надеть ярко-красное, кричащее платье в пол с разрезами, доходящими почти до талии. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды и открыл взор на бюст и бедра.
Пользователи, поставившие к фото более 101 тыс. лайков, в комментариях восхваляли тонкую талию и длинные ноги модели.
Ранее Квитко показала фото в купальнике.
Автор: Джанабилова Татьяна П