Федор Бондарчук рассказал о съемках фильма "Лед" на Байкале
Федор Бондарчук рассказал о проведении съемок ленты «Лед» на Байкале. В соответствии со словами продюсера, в картине озеро оказалось одним из героев. Премьера за первый день проката смогла установить рекорд по уровню предпродажи билетов.
При этом картина способна побить рекорд в числе отечественных фильмов. Федор Бондарчук во время общения с журналистами сообщил, что при поиске локаций съемочной группе по новой открыл для себя государство.
«Когда посетили Байкал, а там уже был лед, для кинематографистов появился иной герой в картине. Озеро с всеми собственными звуками, интонацией. Помню, как записывали на микрофоны. Оно фактически не трещит, а разговаривает», - сообщает Бондарчук.
Звуки озера Байкал - не единственное, чем способна удивить картина. Одним из авторов нового саундтрека стал Антон Беляев, фронтмен Therr Maitz. Перед этим создатели планируют оставить в тайне, какие конкретно песни будут услышаны зрителями. Узнать это можно после просмотра ленты «Лед» в кинотеатре.
При этом картина способна побить рекорд в числе отечественных фильмов. Федор Бондарчук во время общения с журналистами сообщил, что при поиске локаций съемочной группе по новой открыл для себя государство.
«Когда посетили Байкал, а там уже был лед, для кинематографистов появился иной герой в картине. Озеро с всеми собственными звуками, интонацией. Помню, как записывали на микрофоны. Оно фактически не трещит, а разговаривает», - сообщает Бондарчук.
Звуки озера Байкал - не единственное, чем способна удивить картина. Одним из авторов нового саундтрека стал Антон Беляев, фронтмен Therr Maitz. Перед этим создатели планируют оставить в тайне, какие конкретно песни будут услышаны зрителями. Узнать это можно после просмотра ленты «Лед» в кинотеатре.
Автор: Валерий Антонов