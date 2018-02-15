В Липецкой области 11-летний хоккеист погиб на тренировке из-за удара в шею
14 февралея в городе Елец Липецкой области 11-летний хоккеист погиб прямо на тренировке. Шайба случайно попала ребенку в область шеи и перебила позвоночник. Инцидент прокомментировали в СУ СКР.
Сообщается, после тренировки дети собирали разбросанный инвентарь. Один из старших спортсменов в этот момент совершил бросок и попал в товарища. Мальчик умер мгновенно. Тело передано судмедэкспертам для уточнения причины смерти. Процессуальное решение будет вынесено по результатам проверки.
Ранее в Липецкой области мужчина погиб при падении с дельтаплана.
Сообщается, после тренировки дети собирали разбросанный инвентарь. Один из старших спортсменов в этот момент совершил бросок и попал в товарища. Мальчик умер мгновенно. Тело передано судмедэкспертам для уточнения причины смерти. Процессуальное решение будет вынесено по результатам проверки.
Ранее в Липецкой области мужчина погиб при падении с дельтаплана.
Автор: Джанабилова Татьяна П