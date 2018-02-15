Специалисты МАК получили данные с речевого самописца разбившегося Ан-148
Специалисты МАК получили данные с речевого самописца, разбившегося под Москвой Ан-148. Информация предоставлена Telegram-каналом Mash.
Судя по полученным данным, пилоты заметили, что скоростные датчики работают неправильно. Скорее всего, из-за отсутствия обогрева датчики обледенели.
Пилоты не могли понять причину, спровоцировавшую расхождение данных по скорости, отключили систему автопилотирования и стали снижать Ан-148. Перед падением на борту царила паника, ситуация вышла из-под контроля. Действия экипажа признаны экспертами, как ошибочные.
Ранее сообщалось, что крушение спровоцировали перегревшиеся двигатели.
Судя по полученным данным, пилоты заметили, что скоростные датчики работают неправильно. Скорее всего, из-за отсутствия обогрева датчики обледенели.
Пилоты не могли понять причину, спровоцировавшую расхождение данных по скорости, отключили систему автопилотирования и стали снижать Ан-148. Перед падением на борту царила паника, ситуация вышла из-под контроля. Действия экипажа признаны экспертами, как ошибочные.
Ранее сообщалось, что крушение спровоцировали перегревшиеся двигатели.
Автор: Джанабилова Татьяна П