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В соцсетях ответили Илону Маску
В русскоязычном сегменте соцсетей начался новый флешмоб. Пользователи ответили Илону Маску и публикуют снимки отечественных изобретений, а также различные истории с подписью: «Как тебе, Илон».

В соцсетях ответили Илону Маску


Первые подобные изображения появились еще раньше, но после запуска в космос ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla, их количество значительно увеличилось. Более того, пользователи создают специальные паблики, посвященные этому.

Среди опубликованных изображений есть полиэтиленовый чехол для пульта от телевизора, пробка из под вина в качестве ручки для крышки кастрюли, лампочка под замком в подъезде и многое другое. Кроме того, они рассказывают различные истории, в которых описаны примеры русской смекалки. Так, пользователь рассказала, что пошла с друзьями в лес на пикник и взяла с собой салатов в пластиковых контейнерах из супермаркета. Ни у кого не оказалось ложек, тогда одна девушка взяла крышку мобильного телефона и стала ею есть.

Также Илона Маска упоминают и в «чисто российских новостях». ««Студент получил 2,5 года за экстремистские картинки из его дипломной работы про экстремизм. Как тебе такое, Илон Маск?».

Ранее сообщалось, что Илон Маск предложил осваивать Марс генномодифицированным колонистам.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 11:07
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