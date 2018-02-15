Никас Сафронов не причастен к покупке доли квартиры Армена Джигарханяна
Известный художник Никас Сафронов опроверг информацию о покупке доли квартиры Армена Джигарханяна. Тему развода известного актера обсуждают уже долгое время и конфликт продолжается.
На телешоу “Пусть говорят” уже на протяжении двух выпусков ведется обсуждение скандального бракоразводного процесса между Арменом Джигарханяном и Валентиной Цымбалюк-Романовской. Несмотря на официальный развод, признанный еще месяц назад, стороны не могут успокоиться и выдвигают друг другу множество обвинений в различных вопросах.
Одним из таких вопросов стала и квартира Джигарханяна на Арбате, пребывающая в совместном владении с Татьяной Власовой. По информации многих средств массовой информации, бывшая супруга актера продала его часть квартиры Никасу Сафронову, сделав при этом большую скидку. Художник открестился от этих заявлений и рассказал о том, что всего лишь помог найти хорошего юриста для осуществления сделки, и даже не планировал покупать эту часть жилья. После таких махинаций, юрист Армена Борисовича провел собственное расследование, и в итоге оказалось, что доля квартиры была продана какой-то фирме, причем деньги были выплачены не полностью, а сам актер не получил из этого ни копейки.
Валентина Цымбалюк-Романовская в свою очередь также вины не признает, и намерена подать в суд за якобы ложные обвинения, имея при этом видеодоказательства продажи доли квартиры самим Джигарханяном. К слову, она заявила, что не держит зла на бывшего мужа и готова простить его.
На телешоу “Пусть говорят” уже на протяжении двух выпусков ведется обсуждение скандального бракоразводного процесса между Арменом Джигарханяном и Валентиной Цымбалюк-Романовской. Несмотря на официальный развод, признанный еще месяц назад, стороны не могут успокоиться и выдвигают друг другу множество обвинений в различных вопросах.
Одним из таких вопросов стала и квартира Джигарханяна на Арбате, пребывающая в совместном владении с Татьяной Власовой. По информации многих средств массовой информации, бывшая супруга актера продала его часть квартиры Никасу Сафронову, сделав при этом большую скидку. Художник открестился от этих заявлений и рассказал о том, что всего лишь помог найти хорошего юриста для осуществления сделки, и даже не планировал покупать эту часть жилья. После таких махинаций, юрист Армена Борисовича провел собственное расследование, и в итоге оказалось, что доля квартиры была продана какой-то фирме, причем деньги были выплачены не полностью, а сам актер не получил из этого ни копейки.
Валентина Цымбалюк-Романовская в свою очередь также вины не признает, и намерена подать в суд за якобы ложные обвинения, имея при этом видеодоказательства продажи доли квартиры самим Джигарханяном. К слову, она заявила, что не держит зла на бывшего мужа и готова простить его.
Автор: Тригуб Сергей