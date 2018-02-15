Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018
exclusive / Интересное

Никас Сафронов не причастен к покупке доли квартиры Армена Джигарханяна
Известный художник Никас Сафронов опроверг информацию о покупке доли квартиры Армена Джигарханяна. Тему развода известного актера обсуждают уже долгое время и конфликт продолжается.

Никас Сафронов не причастен к покупке доли квартиры Армена Джигарханяна


На телешоу “Пусть говорят” уже на протяжении двух выпусков ведется обсуждение скандального бракоразводного процесса между Арменом Джигарханяном и Валентиной Цымбалюк-Романовской. Несмотря на официальный развод, признанный еще месяц назад, стороны не могут успокоиться и выдвигают друг другу множество обвинений в различных вопросах.

Одним из таких вопросов стала и квартира Джигарханяна на Арбате, пребывающая в совместном владении с Татьяной Власовой. По информации многих средств массовой информации, бывшая супруга актера продала его часть квартиры Никасу Сафронову, сделав при этом большую скидку. Художник открестился от этих заявлений и рассказал о том, что всего лишь помог найти хорошего юриста для осуществления сделки, и даже не планировал покупать эту часть жилья. После таких махинаций, юрист Армена Борисовича провел собственное расследование, и в итоге оказалось, что доля квартиры была продана какой-то фирме, причем деньги были выплачены не полностью, а сам актер не получил из этого ни копейки.

Никас Сафронов не причастен к покупке доли квартиры Армена Джигарханяна


Валентина Цымбалюк-Романовская в свою очередь также вины не признает, и намерена подать в суд за якобы ложные обвинения, имея при этом видеодоказательства продажи доли квартиры самим Джигарханяном. К слову, она заявила, что не держит зла на бывшего мужа и готова простить его.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 11:20
Читайте также
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения
День всех влюбленных заставил женщин ринуться в
Пользователи Сети отметили сходство российского
Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых
В МОК запретили российским атлетам показывать
В предварительный список атлетов из России на
В Австралии начнут использовать «умные
Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек
«Аэрофлот» поднял зарплату командирам воздушных
Российскую лыжницу Анастасию Седову "затравили"
Nestle инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение
Алексей Кудрин анонсировал увольнение трети
Добавление комментария
Последние новости
15.02, 23:45 Новый клип Ольги Бузовой за сутки набрал больше 2 млн
15.02, 23:30 Россияне получат квоту на ЭКО для рождения второго и
15.02, 23:15 День всех влюбленных заставил женщин ринуться в интернет
15.02, 23:00 Ученые впервые сфотографировали «бублик» вокруг черной
15.02, 22:45 Эксперты: iPhone с ЖК-экраном станет самым продаваемым
15.02, 22:30 Мария Лиман в кружевном белье позировала на снежном
15.02, 22:15 Пользователи Сети отметили сходство российского солдата
15.02, 22:00 Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых несчастных стран
15.02, 21:45 Новый логотип Samsung намекнул на возможный выход
15.02, 21:41 В МОК запретили российским атлетам показывать медали с
15.02, 21:30 К Масленице Яна Рудковская показала украшенные цветами и
15.02, 21:29 Похудевшая Глюк’oZa появилась на концерте в Кремле без
15.02, 21:20 В предварительный список атлетов из России на
15.02, 21:15 Медики: Хлеб не влияет на ожирение
15.02, 21:02 В Кирове мужчина нашел в хлебе кусок золота
15.02, 21:00 Qualcomm и Broadcom обсудили возможную сделку
15.02, 20:50 В Австралии начнут использовать «умные ограждения» для
15.02, 20:48 В Екатеринбурге при обрушении 2-этажного дома пострадали
15.02, 20:34 Ученые: За импульсивность подростков отвечает тонкая
15.02, 20:25 Результаты тестов Moto G6 подтвердили использование