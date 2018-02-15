В Польше заявили о намерении построить собственный газопровод
В Польше сообщили о планах по созданию собственного газопровода. Это будет конкурент для «Северного потока-2», отмечается на страницах немецкого изданий. Сам проект получит название Baltic Pipe и будет соединять Данию и Польшу, что откроет полякам доступ к голубому топливу из Норвегии.
Инициатива выражена партией «Право и справедливость». При этом все планы и решение для строительства газопровода будет проработаны в 2018-м, а реализовать запуск можно будет к 2022-му году. Планируемая пропускная способность данного пути составит порядка 10 млрд кубометров ежегодно. Польский концерн PGNiG зарезервировал мощности для газопровода на 15 лет.
Отметим, что власти Польши критически реагируют на «Северный поток-2», а также пытаются добиться со стороны руководства Евросоюза запрета для его реализации. Варшава призвала Вашингтон расширить действие антироссийских санкций на указанный проект для отпугивания компаний от участия.
Инициатива выражена партией «Право и справедливость». При этом все планы и решение для строительства газопровода будет проработаны в 2018-м, а реализовать запуск можно будет к 2022-му году. Планируемая пропускная способность данного пути составит порядка 10 млрд кубометров ежегодно. Польский концерн PGNiG зарезервировал мощности для газопровода на 15 лет.
Отметим, что власти Польши критически реагируют на «Северный поток-2», а также пытаются добиться со стороны руководства Евросоюза запрета для его реализации. Варшава призвала Вашингтон расширить действие антироссийских санкций на указанный проект для отпугивания компаний от участия.
Автор: Валерий Антонов