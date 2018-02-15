Екатерина Варнава отметила День всех влюбленных голой фотосессией с возлюбленным
Екатерина Варнава отметила День всех влюбленных голой фотосессией с возлюбленным Константином Мякиньковым. Соответствующий пост звезда шоу «Comedy Woman» разместила в микроблоге Instagram.
Варнава продемонстрировала фанатам новый снимок, на котором стоит, прижавшись к любимому, немного закинув на него левую ногу. Из одежды на паре только небрежно накинутая белоснежная простынь. Несмотря на отсутствие белья, кадр получился не пошлым. В комментарии звезда написала, что не считает 14 февраля особым днем, но для поклонников приготовила сюрприз.
Пользователи оценили старания артистки, расхвалив «пятую точку» Мякинькова и задумку Варнавы. Паре даже предложили попробоваться на роль в «50 оттенках серого».
Ранее Варнава в парике показала «голое» фото.
Варнава продемонстрировала фанатам новый снимок, на котором стоит, прижавшись к любимому, немного закинув на него левую ногу. Из одежды на паре только небрежно накинутая белоснежная простынь. Несмотря на отсутствие белья, кадр получился не пошлым. В комментарии звезда написала, что не считает 14 февраля особым днем, но для поклонников приготовила сюрприз.
Пользователи оценили старания артистки, расхвалив «пятую точку» Мякинькова и задумку Варнавы. Паре даже предложили попробоваться на роль в «50 оттенках серого».
Ранее Варнава в парике показала «голое» фото.
Автор: Джанабилова Татьяна П