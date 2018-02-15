Создатели сериала «Черное зеркало» стали предсказывать длительность отношений
Создатели сериала «Черное зеркало» из компании Netflix стали предсказывать длительность отношений. Они разработали приложение Coach, основанное на одном из эпизодов телепродукта.
Для того, чтобы узнать длительность отношений, необходимо зайти на сайт, на котором будет сгенерирована ссылка. Ее необходимо отправить партнеру и одновременно открыть.
Данным сервисом пользовались герои эпизода «Повесь джедая». Приложение сводило людей на короткое время и по его истечению они должны были расстаться. Пары подбирались на основе их реакций. Персонажи использовали круглый гаджет.
Ранее сообщалось, что в трейлере 4-го сезона “Черного зеркала” собрали самые жуткие новости 2017 года.
Для того, чтобы узнать длительность отношений, необходимо зайти на сайт, на котором будет сгенерирована ссылка. Ее необходимо отправить партнеру и одновременно открыть.
Данным сервисом пользовались герои эпизода «Повесь джедая». Приложение сводило людей на короткое время и по его истечению они должны были расстаться. Пары подбирались на основе их реакций. Персонажи использовали круглый гаджет.
Ранее сообщалось, что в трейлере 4-го сезона “Черного зеркала” собрали самые жуткие новости 2017 года.
Автор: Сергей Сидорин