Минсельхоз рассказал о планах нарастить экспорт продукции до $30 млрд
Экспорт сельхозпродукции из РФ к 2025 году планируется нарастить до эквивалента в $30 млрд. Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что данные цифры вполне реальны, а их достижение является лишь вопросом времени. При этом не исключается, что сумма оборота будет даже больше заявленной.
В соответствии со словами чиновника, в течение последних 2-х лет России смогла увеличить поставки за рубеж по таким позициям, как мясо птицы, растительное масло, свинина. Вдобавок, станет расти экспорт различных зерновых, а общие объемы поставок текущего года Хатуов оценивает в 45-47 млн тонн.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев отметил, что в 2017-м году экспорт соответствующей продукции из РФ показал прирост в 15% и дошел до отметки в $20 млрд. В феврале работники правительства добавят новую доктрину продовольственной безопасности государства. В составе документа впервые появилась установлена целевая доля для российских овощей на внутреннем рынке порядка 90%, тогда как ягоды и фрукты не меньше 70%. В целях производства сахара на внутригосударственном рынке требуется довести до отметки в 90%, тогда как показатели по рыбе и продукции этой отрасли — до 85%.
В соответствии со словами чиновника, в течение последних 2-х лет России смогла увеличить поставки за рубеж по таким позициям, как мясо птицы, растительное масло, свинина. Вдобавок, станет расти экспорт различных зерновых, а общие объемы поставок текущего года Хатуов оценивает в 45-47 млн тонн.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев отметил, что в 2017-м году экспорт соответствующей продукции из РФ показал прирост в 15% и дошел до отметки в $20 млрд. В феврале работники правительства добавят новую доктрину продовольственной безопасности государства. В составе документа впервые появилась установлена целевая доля для российских овощей на внутреннем рынке порядка 90%, тогда как ягоды и фрукты не меньше 70%. В целях производства сахара на внутригосударственном рынке требуется довести до отметки в 90%, тогда как показатели по рыбе и продукции этой отрасли — до 85%.
Автор: Валерий Антонов