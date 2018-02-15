Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018
exclusive / Экономика

Минсельхоз рассказал о планах нарастить экспорт продукции до $30 млрд
Экспорт сельхозпродукции из РФ к 2025 году планируется нарастить до эквивалента в $30 млрд. Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что данные цифры вполне реальны, а их достижение является лишь вопросом времени. При этом не исключается, что сумма оборота будет даже больше заявленной.

Минсельхоз рассказал о планах нарастить экспорт продукции до $30 млрд


В соответствии со словами чиновника, в течение последних 2-х лет России смогла увеличить поставки за рубеж по таким позициям, как мясо птицы, растительное масло, свинина. Вдобавок, станет расти экспорт различных зерновых, а общие объемы поставок текущего года Хатуов оценивает в 45-47 млн тонн.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев отметил, что в 2017-м году экспорт соответствующей продукции из РФ показал прирост в 15% и дошел до отметки в $20 млрд. В феврале работники правительства добавят новую доктрину продовольственной безопасности государства. В составе документа впервые появилась установлена целевая доля для российских овощей на внутреннем рынке порядка 90%, тогда как ягоды и фрукты не меньше 70%. В целях производства сахара на внутригосударственном рынке требуется довести до отметки в 90%, тогда как показатели по рыбе и продукции этой отрасли — до 85%.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:52
Читайте также
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения
День всех влюбленных заставил женщин ринуться в
Пользователи Сети отметили сходство российского
Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых
В МОК запретили российским атлетам показывать
В предварительный список атлетов из России на
В Австралии начнут использовать «умные
Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек
«Аэрофлот» поднял зарплату командирам воздушных
Российскую лыжницу Анастасию Седову "затравили"
Nestle инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение
Алексей Кудрин анонсировал увольнение трети
Добавление комментария
Последние новости
15.02, 23:45 Новый клип Ольги Бузовой за сутки набрал больше 2 млн
15.02, 23:30 Россияне получат квоту на ЭКО для рождения второго и
15.02, 23:15 День всех влюбленных заставил женщин ринуться в интернет
15.02, 23:00 Ученые впервые сфотографировали «бублик» вокруг черной
15.02, 22:45 Эксперты: iPhone с ЖК-экраном станет самым продаваемым
15.02, 22:30 Мария Лиман в кружевном белье позировала на снежном
15.02, 22:15 Пользователи Сети отметили сходство российского солдата
15.02, 22:00 Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых несчастных стран
15.02, 21:45 Новый логотип Samsung намекнул на возможный выход
15.02, 21:41 В МОК запретили российским атлетам показывать медали с
15.02, 21:30 К Масленице Яна Рудковская показала украшенные цветами и
15.02, 21:29 Похудевшая Глюк’oZa появилась на концерте в Кремле без
15.02, 21:20 В предварительный список атлетов из России на
15.02, 21:15 Медики: Хлеб не влияет на ожирение
15.02, 21:02 В Кирове мужчина нашел в хлебе кусок золота
15.02, 21:00 Qualcomm и Broadcom обсудили возможную сделку
15.02, 20:50 В Австралии начнут использовать «умные ограждения» для
15.02, 20:48 В Екатеринбурге при обрушении 2-этажного дома пострадали
15.02, 20:34 Ученые: За импульсивность подростков отвечает тонкая
15.02, 20:25 Результаты тестов Moto G6 подтвердили использование