Певица Дуа Липа установила новый рекорд YouTube
Певица из Великобритании Дуа Липа в легкую установила новый рекорд на видеохостинге YouTube. Один из клипов юной звезды набрал 1 млрд просмотров. Соответствующая запись появилась в микроблоге Instagram.
Рекордсменом по просмотрам оказался видеоролик на хит New Rules, ставший шестой композицией из первого альбома. Презентация проходила летом прошлого года, после чего певица стала обретать популярность.
«Я безумно рада, думаю – это ошеломляющий успех. Когда мне позвонили и сообщили эту радостную новость, я даже не поверила, что стала самой молодой звездой с миллиардом просмотров», - рассказала Липа.
Рекордсменом по просмотрам оказался видеоролик на хит New Rules, ставший шестой композицией из первого альбома. Презентация проходила летом прошлого года, после чего певица стала обретать популярность.
«Я безумно рада, думаю – это ошеломляющий успех. Когда мне позвонили и сообщили эту радостную новость, я даже не поверила, что стала самой молодой звездой с миллиардом просмотров», - рассказала Липа.
Автор: Джанабилова Татьяна П