Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Певица Дуа Липа установила новый рекорд YouTube
Певица из Великобритании Дуа Липа в легкую установила новый рекорд на видеохостинге YouTube. Один из клипов юной звезды набрал 1 млрд просмотров. Соответствующая запись появилась в микроблоге Instagram.

Певица Дуа Липа установила новый рекорд YouTube


Рекордсменом по просмотрам оказался видеоролик на хит New Rules, ставший шестой композицией из первого альбома. Презентация проходила летом прошлого года, после чего певица стала обретать популярность.

«Я безумно рада, думаю – это ошеломляющий успех. Когда мне позвонили и сообщили эту радостную новость, я даже не поверила, что стала самой молодой звездой с миллиардом просмотров», - рассказала Липа.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:00
Читайте также
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения
День всех влюбленных заставил женщин ринуться в
Пользователи Сети отметили сходство российского
Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых
В МОК запретили российским атлетам показывать
В предварительный список атлетов из России на
В Австралии начнут использовать «умные
Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек
«Аэрофлот» поднял зарплату командирам воздушных
Российскую лыжницу Анастасию Седову "затравили"
Nestle инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение
Алексей Кудрин анонсировал увольнение трети
Добавление комментария
Последние новости
15.02, 23:45 Новый клип Ольги Бузовой за сутки набрал больше 2 млн
15.02, 23:30 Россияне получат квоту на ЭКО для рождения второго и
15.02, 23:15 День всех влюбленных заставил женщин ринуться в интернет
15.02, 23:00 Ученые впервые сфотографировали «бублик» вокруг черной
15.02, 22:45 Эксперты: iPhone с ЖК-экраном станет самым продаваемым
15.02, 22:30 Мария Лиман в кружевном белье позировала на снежном
15.02, 22:15 Пользователи Сети отметили сходство российского солдата
15.02, 22:00 Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых несчастных стран
15.02, 21:45 Новый логотип Samsung намекнул на возможный выход
15.02, 21:41 В МОК запретили российским атлетам показывать медали с
15.02, 21:30 К Масленице Яна Рудковская показала украшенные цветами и
15.02, 21:29 Похудевшая Глюк’oZa появилась на концерте в Кремле без
15.02, 21:20 В предварительный список атлетов из России на
15.02, 21:15 Медики: Хлеб не влияет на ожирение
15.02, 21:02 В Кирове мужчина нашел в хлебе кусок золота
15.02, 21:00 Qualcomm и Broadcom обсудили возможную сделку
15.02, 20:50 В Австралии начнут использовать «умные ограждения» для
15.02, 20:48 В Екатеринбурге при обрушении 2-этажного дома пострадали
15.02, 20:34 Ученые: За импульсивность подростков отвечает тонкая
15.02, 20:25 Результаты тестов Moto G6 подтвердили использование