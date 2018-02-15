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Анатолий Цой развеял слухи об отношениях с Анной Седоковой
14 февраля российский канал СТС LOVE запустил в эфир новый телевизионный проект «Саранхэ», в котором впервые начал свою деятельность в качестве ведущего известный певец Анатолий Цой. Интервьюированный 28-летний музыкант искренне ответил на все провокационные вопросы со стороны журналистов, в том числе и о взаимоотношениях с певицей Анной Седоковой.

Анатолий Цой развеял слухи об отношениях с Анной Седоковой


Цой развеял все слухи об их якобы романтических отношениях объяснив, что впервые они встретились на проекте «Хочу к Меладзе» в 2014 году. С того времени произошло много событий в жизни каждого, но кроме хорошего общения и дружбы знаменитостей ничего не связывает. Однако, известны пристрастия Цоя и Седоковой к провокационным фото, ведь звезды не одиножды выкладывали в соцсети общие снимки с многозначными комментариями к ним.

Певец считает себя мужчиной советских нравов, поэтому если и надумает связать себя узами брака, то лишь с одной женщиной. Также Анатолий Цой оспорил информацию о том, что он уже имеет детей, но добавил о типаже девушки, которая в будущем у него появится. Он хотел бы видеть рядом с собой девушку обладающую внешней и внутренней красотой, сообразительной и с чувством понимания.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 11:00
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