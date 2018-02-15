Археологи нашли могилу возрастом 6 тысяч лет матери с младенцем в руках
Археологи обнаружили могилу матери, которая держит в руках младенца. Возраст захоронения оценили в 6 тысяч лет. Необычную находку сделали голландские ученые в окрестностях Ньювегейна на территории провинции Утрехт.
В соответствии со словами экспертов, на момент гибели младенцу было несколько больше 6 месяцев. Фрагмент челюсти включал пару молочных зубов. Находка стала наиболее древней могилой с ребенком, которую находили исследователи. Непосредственно могила пребывала на глубине 2 метра. Вначале учёные отметили, что останки женщины возрастом 20-30 лет отличаются необычной формой – у неё была согнута рука. Подробный анализ продемонстрирован, что поза похожа на убаюкивание ребенка.
«Левая рука женщины расположена вдоль её тела, тогда как правая рука оказалась согнута под необычным углом. Девушка убаюкивала малыша. Мы смогли сделать потрясающее открытие», - сообщили археологи.
Подробное ДНК-тестирование поможет точно определить, была ли эта девушка непосредственно матерью ребенка, а также точный возраст умерших. Ученые выразили надежду, что находка окажет помощь в расширении знаний об охотниках-собирателях из периода каменного века, которые селились вдоль берегов рек.
В соответствии со словами экспертов, на момент гибели младенцу было несколько больше 6 месяцев. Фрагмент челюсти включал пару молочных зубов. Находка стала наиболее древней могилой с ребенком, которую находили исследователи. Непосредственно могила пребывала на глубине 2 метра. Вначале учёные отметили, что останки женщины возрастом 20-30 лет отличаются необычной формой – у неё была согнута рука. Подробный анализ продемонстрирован, что поза похожа на убаюкивание ребенка.
«Левая рука женщины расположена вдоль её тела, тогда как правая рука оказалась согнута под необычным углом. Девушка убаюкивала малыша. Мы смогли сделать потрясающее открытие», - сообщили археологи.
Подробное ДНК-тестирование поможет точно определить, была ли эта девушка непосредственно матерью ребенка, а также точный возраст умерших. Ученые выразили надежду, что находка окажет помощь в расширении знаний об охотниках-собирателях из периода каменного века, которые селились вдоль берегов рек.
Автор: Валерий Антонов