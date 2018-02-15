ТОП-7 крупнейших метеоритов, упавших на Землю

Существует очень много мифов и легенд о метеоритах. Согласно одной из теорий, причиной вымирания динозавров на Земле стало именно падение громадного камня. Аналогичное по размерам небесное тело, по словам ученых, может уничтожить и человечество. Однако такие «булыжники» являются редкостью. Камни меньше размера падают на Землю довольно часто. О таких шести объектах рассказано ниже.Об этом явлении стало известно утром 15 февраля 2013 года. Свидетелями необычного космического явления стали жители Челябинской области. При входе в земную атмосферу диаметр астероида составил порядка 17-ти метров, масса – 10 тысяч тонн.Метеорит летел со скоростью 18 километров в час. Сообщается, что космическое тело разрушилось, распавшись на очень мелкие части. Этот процесс провоцировал мощный взрыв. От ударной волны у челябинцев оказалось повреждено остекление, ранение получили более 1600 человек. Многим людям потребовалась экстренная медицинская помощь. К частью, обошлось без жертв.Мощность взрыва составила 400 килотонн в тротиловом эквиваленте. Метеорит, вес которого ценили в 570 килограммов, рухнул в озеро, расположенное недалеко от областного центра. Его уже извлекли и передали в музей. Ежедневно на осколки приходят посмотреть тысячи людей.Ученые установили, что возраст метеорита составил 4,5 миллиардов лет. Он являлся ровесником Солнечной системы, до Земли космическое тело добиралось 1,2 миллиона лет.На данный момент неизвестно, когда соответствующий метеорит рухнул на Землю. Изначально его обломки обнаружили индейцы штата Орегон и перетащили их на его территорию, поскольку им показалось, что ему там будет лучше. С камнем люди проводили различные обряды и церемонии. Долго время они даже молились упавшему метеориту.По имеющимся данным, в 1902 году обломки увидел шахтер Элпись Хьюз. Мужчина сразу понял, что эти камни необходимо перетащить к своему недавно построенному участку, однако сделать это не успел.В 1905 году осколки упавшего метеорита Вилламета приобрет некий меценат, они были переданы сотрудникам Нью-Йоркского музея.Что касается индейцев, то они возмутились, что у них забрали сакральный камень. Их представители договорились с сотрудниками музея, поэтому теперь раз в год на его территории проводится традиционная церемония.Аналогичный случай был зафиксирован в Танзании. Сценарий являлся практически таким же. Метеорит Мбози упал, его нашли люди, перетащили в свои владения и начали поклоняться. Вес упавшего камня составил порядка 25 килограммов. Сначала обломки метеорита пришлось перекатывать, потом нашедшие выкопали вокруг него ров, после чего соорудили постамент. Закончив проведения всех мероприятий, местные жители начали поклоняться ему.Такая ситуация продолжалась до 1930-х годов, поскольку в это время о метеорите узнали европейские люди. Они вывезли камень, но допустили ученых к его изучению.Не все метеориты добираются до Земли в целом виде. Космическое тело, получившее название Мыс Йорк, раскололось на части в воздухе, которые распространились по всей территории Гренландии. Их довольно быстро отыскали местные жители, однако что-то все равно осталось храниться во льдах.В отличие от африканцев и индейцев, инуиты быстро поняли, что осколкам метеорита не стоит пропадать. В результате железные камни они начали распиливать на куски, чтобы найти им применения.В 1897 году ученые обнаружили первый осколок упавшего метеорита, вес которого составлял 31 тонну. Он получил название «Анигито». К слову, оно взято не из лексикона эскимосов, так говорила 4-летняя дочь автора исследования. Фраза совершенно ничего не означает, она выступает приятным на звук сочетанием. Тогда никто не был против такого названия. Еще долгое время научные сотрудники обнаруживали куски данного метеорита.Метеорит Эль Чако является крупнейшим, который был обнаружен на территории Аргентины. Вес упавшего небесного тела составил порядка 37 тонн. Он представляет собой пример метеорита, который раскололся в полете.При падении на Землю группа камней создала так называемый кратер площадью 60 квадратных метров. Его глубина составила 5 метров.В 1990 году соответствующий метеорит даже пытались украсть. У охотника за этими небесными телами Роберта Хаага ничего не получилось.Вес данного метеорита составляет 20 тонн, его обломки обнаружили недалеко от населенного пункта Синалоа ле Лейва, который находится на территории Мексики. Подробностей о нем известно мало.Вес упавшего на территорию юго-западной Африки метеорита составил целых 60 тонн. Он считается самым крупным, который когда-либо был найден учеными. Обнаружен метеорит был совершенно случайно, когда местный фермер занимался вспахиванием земли. Дальнейшие проведенные исследования показали, что камень рухнул практически 60 тысяч лет назад. С тех пор он не перемещался. За счет присутствия процесса эрозии вес с 90 тонн уменьшился до 66-ти.