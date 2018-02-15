Алёна Водонаева превратилась в Милу Йовович
Алёна Водонаева предстала в образе Милы Йовович. Известная телеведущая из РФ удивила поклонников новым фото.
На снимке знаменитость показана в коротком фиолетовом парике. При этом она дополнила образ при помощи помады ярко-розового цвета. Подписчики посчитали, что Водонаевой требуется развивать свою карьеру в сегменте кинематографа.
Телеведущую назвали русской Йовович, а также сравнили с Натальей Андрейченко. При этом поклонники подчеркивают, что Водонаева достаточно яркая, чтобы стать заметной личностью в кино.
На снимке знаменитость показана в коротком фиолетовом парике. При этом она дополнила образ при помощи помады ярко-розового цвета. Подписчики посчитали, что Водонаевой требуется развивать свою карьеру в сегменте кинематографа.
Телеведущую назвали русской Йовович, а также сравнили с Натальей Андрейченко. При этом поклонники подчеркивают, что Водонаева достаточно яркая, чтобы стать заметной личностью в кино.
Автор: Валерий Антонов