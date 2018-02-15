Путешественники нарушили границу секретной Зоны 51 в США
Два путешественника на мотоциклах нарушили административную границу секретного объекта в штате Невада, США. Байкеры признались, что они не первый раз пытаются пробраться на запрещенную территорию.
Один из путешественников снимал происходящее на телефон и выложил видеоролик на YouTube еще в декабре прошлого года, правда со временем видео исчезло, по неизвестным причинам. Мужчина рассказывает, о том как они с товарищем уже были возле секретного объекта четыре месяца назад, и видели снайперов на холмах. Во время видеосъемки к ним подъехал внедорожник из специальными сигналами и надписями, после чего из машины вышли вооруженные люди в военной форме США. Не предъявив никаких документов, они провели досмотр путешественников, и в резкой форме приказали покинуть территорию. При этом оповестили мужчин о наложенном на них штрафе в размере 750 долларов, после чего байкеры без долгих раздумий уехали с места секретного объекта.
Зона 51 - полностью засекреченный объект в пустыне штата Невада, о котором известно лишь по неофициальной информации проводимых опытов в области космических технологий и изучении НЛО. По сведениям многих аналитиков, на секретной базе уже давно изучено и доказано существование инопланетных веществ, а другие источники утверждают о ведении разработок мощнейшего оружия массового поражения и специальной военной техники. На топографических картах секретный объект не обозначен и точный адрес не разглашается Федеральным Правительством США.
Один из путешественников снимал происходящее на телефон и выложил видеоролик на YouTube еще в декабре прошлого года, правда со временем видео исчезло, по неизвестным причинам. Мужчина рассказывает, о том как они с товарищем уже были возле секретного объекта четыре месяца назад, и видели снайперов на холмах. Во время видеосъемки к ним подъехал внедорожник из специальными сигналами и надписями, после чего из машины вышли вооруженные люди в военной форме США. Не предъявив никаких документов, они провели досмотр путешественников, и в резкой форме приказали покинуть территорию. При этом оповестили мужчин о наложенном на них штрафе в размере 750 долларов, после чего байкеры без долгих раздумий уехали с места секретного объекта.
Зона 51 - полностью засекреченный объект в пустыне штата Невада, о котором известно лишь по неофициальной информации проводимых опытов в области космических технологий и изучении НЛО. По сведениям многих аналитиков, на секретной базе уже давно изучено и доказано существование инопланетных веществ, а другие источники утверждают о ведении разработок мощнейшего оружия массового поражения и специальной военной техники. На топографических картах секретный объект не обозначен и точный адрес не разглашается Федеральным Правительством США.
Автор: Тригуб Сергей