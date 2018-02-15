Эксперты: Стоимость компонентов HomePod составляет 216 долларов
Эксперты компаний TechInsights и IHS Market подсчитали стоимость компонентов HomePod. Согласно их данным, цена составила 216 долларов.
В отчете специалисты отметили, что с вычетом расходов на логистику, проектирование, продвижение выручка Apple оказывается очень низкой. Самым дорогим компонентом портативной колонки является дисплей с подсветкой, который стоит 60 долларов. На два доллара дешевле стоит аудиосистема. Процессор А8 оценили в 25,5 долларов, а динамик – 17 долларов.
Эксперты считают, что низкая выручка от продажи колонок связана с желанием производителя укрепиться на новом для себя рынке. В Apple могли намерено снизить стоимость устройства, чтобы увеличить объемы продаж. По оценкам аналитиков, наценка на каждый гаджет составляет 38% и является самой низкой в линейке продуктов компании. В то же время, наценка Echo от Amazon составляет 56%, а Google «накручивает» на Google Home 66%.
Ранее сообщалось, что специалисты iFixit назвали HonePod неремонтопригодной.
В отчете специалисты отметили, что с вычетом расходов на логистику, проектирование, продвижение выручка Apple оказывается очень низкой. Самым дорогим компонентом портативной колонки является дисплей с подсветкой, который стоит 60 долларов. На два доллара дешевле стоит аудиосистема. Процессор А8 оценили в 25,5 долларов, а динамик – 17 долларов.
Эксперты считают, что низкая выручка от продажи колонок связана с желанием производителя укрепиться на новом для себя рынке. В Apple могли намерено снизить стоимость устройства, чтобы увеличить объемы продаж. По оценкам аналитиков, наценка на каждый гаджет составляет 38% и является самой низкой в линейке продуктов компании. В то же время, наценка Echo от Amazon составляет 56%, а Google «накручивает» на Google Home 66%.
Ранее сообщалось, что специалисты iFixit назвали HonePod неремонтопригодной.
Автор: Сергей Сидорин