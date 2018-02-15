Рита Дакота и Влад Соколовский рискнули жизнями и поднялись на вулкан Агунг
Рита Дакота и Влад Соколовский, рискуя жизнями, поднялись на вулкан Агунг. Соответствующий пост певец разместил в своей Instagram-ленте.
Соколовской и Дакота взяли родителей и маленькую дочь и в начале январе уехали на Бали, где проснулся вулкан. Тысячи людей эвакуировались с острова ради безопасности. Даже известный продюсер Максим Фадеев, оказавшийся в гуще событий, предупреждал коллег об опасности. Сейчас ситуация стабилизировались, пляжи вновь заполонили туристы. Любители острых ощущений, среди которых Соколовский и Дакота, предпочли отдыху на пляже экскурсию на гору.
«Нам надоело сидеть на вилле в Убуде, поэтому вчера в 15:30 мы отправились в храм на вершине вулкана. Нам удалось сквозь облака рассмотреть красивые пейзажи, дополненные сожженными деревьями и застывшей лавой. Это невероятные ощущения. Самое интересное нас ждало вечером, когда мы узнали, что в 11:30 Агунг снова вспыхнул. Мы минут десять приходили в себя и не говорили ни слова», - написал Соколовский.
Фанаты впали в панику, переживая за кумиров. Многие не одобрили неоправданный риск молодых родителей, которые должны думать только о благополучии маленькой Мии.
Ранее Соколовский рассказал о нетрадиционной ориентации.
Соколовской и Дакота взяли родителей и маленькую дочь и в начале январе уехали на Бали, где проснулся вулкан. Тысячи людей эвакуировались с острова ради безопасности. Даже известный продюсер Максим Фадеев, оказавшийся в гуще событий, предупреждал коллег об опасности. Сейчас ситуация стабилизировались, пляжи вновь заполонили туристы. Любители острых ощущений, среди которых Соколовский и Дакота, предпочли отдыху на пляже экскурсию на гору.
«Нам надоело сидеть на вилле в Убуде, поэтому вчера в 15:30 мы отправились в храм на вершине вулкана. Нам удалось сквозь облака рассмотреть красивые пейзажи, дополненные сожженными деревьями и застывшей лавой. Это невероятные ощущения. Самое интересное нас ждало вечером, когда мы узнали, что в 11:30 Агунг снова вспыхнул. Мы минут десять приходили в себя и не говорили ни слова», - написал Соколовский.
Фанаты впали в панику, переживая за кумиров. Многие не одобрили неоправданный риск молодых родителей, которые должны думать только о благополучии маленькой Мии.
Ранее Соколовский рассказал о нетрадиционной ориентации.
Автор: Джанабилова Татьяна П