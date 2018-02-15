В России наблюдаются масштабные сбои в работе YouTube
В России отмечаются крупные масштабные сбои в функционировании сервиса YouTube. Видеохостинг получил множество жалоб.
Помимо этого, пользователи сообщают о проблемах в функционировании YouTube на страницах сосцетей. Подчеркивается, что на портал зайти можно, однако запустить видео не удается. Вместо роликов демонстрируется исключительно черный экран. Важно подчеркнуть, что мобильные устройства с подобной проблемой не сталкиваются.
Помимо этого, пользователи сообщают о проблемах в функционировании YouTube на страницах сосцетей. Подчеркивается, что на портал зайти можно, однако запустить видео не удается. Вместо роликов демонстрируется исключительно черный экран. Важно подчеркнуть, что мобильные устройства с подобной проблемой не сталкиваются.
Автор: Валерий Антонов