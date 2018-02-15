В Омской области отец получил 13,5 лет за изнасилование 6-летней дочери
В Омской области отец получил 13,5 лет тюрьмы за изнасилование 6-летней дочери. Приговор вынес суд Исилькульского района.
Как сообщают СМИ, в сентябре прошлого года девочка рассказала матери о сексуальном насилии, совершенном 30-летним отцом. Женщина сразу написала заявление в полицию и мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление, задержали. Завершив расследование уголовного дела, следователи передали материалы в суд. На слушание подозреваемый сознался в содеянном.
Ранее похожий инцидент произошел в Кировской области.
Как сообщают СМИ, в сентябре прошлого года девочка рассказала матери о сексуальном насилии, совершенном 30-летним отцом. Женщина сразу написала заявление в полицию и мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление, задержали. Завершив расследование уголовного дела, следователи передали материалы в суд. На слушание подозреваемый сознался в содеянном.
Ранее похожий инцидент произошел в Кировской области.
Автор: Джанабилова Татьяна П