Модели Victoria's Secret снялись почти голыми
Известные модели Виктория Ли и Джорджия Фоулер снялись в обнаженной фотосессии, которая была приурочена к 20-летнему юбилею австралийской версии журнала Harper's Bazaar. Целиком читатели глянца увидят ее в мартовском выпуске.
На данный момент сексуальные снимки моделей появились на просторах социальной сети Instagram. За непродолжительное время фото собрали огромное количество лайков и восторженных комментариев.
Модели очень признательны редакторам журнала Harper's Bazaar за то, что именно им выпала честь участвовать в праздничной фотосесии. Они поздравили издание с днем рождения.
Американская версия журнала впервые вышла еще в XIX веке. На территории РФ Harper's Bazaar выпустили в 1996 году.
На данный момент сексуальные снимки моделей появились на просторах социальной сети Instagram. За непродолжительное время фото собрали огромное количество лайков и восторженных комментариев.
Модели очень признательны редакторам журнала Harper's Bazaar за то, что именно им выпала честь участвовать в праздничной фотосесии. Они поздравили издание с днем рождения.
Американская версия журнала впервые вышла еще в XIX веке. На территории РФ Harper's Bazaar выпустили в 1996 году.
Автор: Валерия Орлова