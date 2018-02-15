В The Evil Within 2 стал доступен режим от первого лица
Разработчики компании Tango Gameworks сообщили, что в игре The Evil Within 2 стал доступен режим от первого лица. Теперь бродить по миру STEM будет гораздо страшнее.
До этого в игре пользователи могли использовать только одну камеру – за спиной главного героя от третьего лица. Геймеры жаловались, что из-за этого хоррор недостаточно страшен.
Обновление, благодаря которому стал доступен режим от первого лица, доступно с сегодняшнего дня. Для использования нового варианта камеры пользователям необходимо изменить настройки The Evil Within 2.
До этого в игре пользователи могли использовать только одну камеру – за спиной главного героя от третьего лица. Геймеры жаловались, что из-за этого хоррор недостаточно страшен.
Обновление, благодаря которому стал доступен режим от первого лица, доступно с сегодняшнего дня. Для использования нового варианта камеры пользователям необходимо изменить настройки The Evil Within 2.
Автор: Сергей Сидорин