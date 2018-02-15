Педофилу из Челябинской области дали 26 лет колонии за насилие над мальчиком
Суд приговорил жителя Челябинска с 26-ти годам колонии . Находясь под воздействием алкогольного опьянения, 39-летний мужчина совершил насилие над 13-летним мальчиком.
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили, что ранее злоумышленник уже был судим. У него есть жена, а также трое детей.
Инцидент был зафиксирован в октябре 2017 года. Пьяный мужчина подошел к незнакомому подростку и начал угрожать ему убийством, чтобы тот согласился пойти с ним домой. В квартире злоумышленник напоил несовершеннолетнего алкоголем, отобрал телефон и надругался над ним.
Свой срок педофил будет отбывать в колонии строгого режима.
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили, что ранее злоумышленник уже был судим. У него есть жена, а также трое детей.
Инцидент был зафиксирован в октябре 2017 года. Пьяный мужчина подошел к незнакомому подростку и начал угрожать ему убийством, чтобы тот согласился пойти с ним домой. В квартире злоумышленник напоил несовершеннолетнего алкоголем, отобрал телефон и надругался над ним.
Свой срок педофил будет отбывать в колонии строгого режима.
Автор: Валерия Орлова