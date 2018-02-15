Одиноких красноярцев решили пока не хоронить
В Красноярске одиноких людей решили временно не хоронить. В первую очередь это относится к старикам и лицам, лишенным определенного места жительства, скончавшихся с начала текущего года, отмечается в сообщении местных СМИ со ссылкой на работников бюро судмедэкспертизы.
«В действительности, обязанность по проведению захоронения невостребованных останков находится на муниципальном предприятии. Это муниципальная необходимость. Сегодня на предприятии сформирована достаточно сложная ситуация в финансовой сфере, поскольку там исполняющий обязанности главы компании представил заявление об увольнении», — подтвердили сведения работники департамента горхозяйства.
В соответствии с имеющейся информацией, денежные средства на похороны одиноких граждан для ритуальщиков перечисляет государство, однако по итогам всех проведенных работ возможности реализовать требуемые действия у предприятия нет. В соответствии со словами членов горадминистрации, проблема обязана быть решена на протяжении 2-х недель.
Аналогичная проблема, в соответствии с информацией издания, сформировалась в декабре 2016-го. После скопления в морге 40 тел хоронить их стали исключительно по прошествии нескольких месяцев. За минувший период ритуальное предприятие распродало имущество для сохранения средства для продолжения функционирования.
«В действительности, обязанность по проведению захоронения невостребованных останков находится на муниципальном предприятии. Это муниципальная необходимость. Сегодня на предприятии сформирована достаточно сложная ситуация в финансовой сфере, поскольку там исполняющий обязанности главы компании представил заявление об увольнении», — подтвердили сведения работники департамента горхозяйства.
В соответствии с имеющейся информацией, денежные средства на похороны одиноких граждан для ритуальщиков перечисляет государство, однако по итогам всех проведенных работ возможности реализовать требуемые действия у предприятия нет. В соответствии со словами членов горадминистрации, проблема обязана быть решена на протяжении 2-х недель.
Аналогичная проблема, в соответствии с информацией издания, сформировалась в декабре 2016-го. После скопления в морге 40 тел хоронить их стали исключительно по прошествии нескольких месяцев. За минувший период ритуальное предприятие распродало имущество для сохранения средства для продолжения функционирования.
Автор: Валерий Антонов