Радиоактивные отходы из Чернобыля применили для анонимности криптовалютной сети Zcash
Радиоактивные отходы из Чернобыля использовали для сохранения анонимности криптовалютной сети Zcash. Идея принадлежит Эндрю Миллеру и Райану Пирсу. Сведения предоставлены изданием Motherboard.
Все транзакции с криптовалютами проходят цепочку публичных проверок, но в Zcash все операции проводятся анонимно за счет использования протокола zk-SNARK. Для запуска функции начальные параметры задаются генерацией случайных чисел или «токсичных отходов», уничтожаемых после завершения транзакции. Для двойной защиты от взлома пользователи задают параметры через Powers of Tau.
Генератор случайных чисел создан из графитового замедлителя, взятого из Чернобыльской АЭС. Радиоактивный материал излучает бета и гамма лучи благодаря распаду Sr-90 и Cs-137. Разработчики проводили замеры на борту самолета, поднявшегося на высоту в 900 метров.
Напомним, в России действует запрет на анонимность в Сети.
Все транзакции с криптовалютами проходят цепочку публичных проверок, но в Zcash все операции проводятся анонимно за счет использования протокола zk-SNARK. Для запуска функции начальные параметры задаются генерацией случайных чисел или «токсичных отходов», уничтожаемых после завершения транзакции. Для двойной защиты от взлома пользователи задают параметры через Powers of Tau.
Генератор случайных чисел создан из графитового замедлителя, взятого из Чернобыльской АЭС. Радиоактивный материал излучает бета и гамма лучи благодаря распаду Sr-90 и Cs-137. Разработчики проводили замеры на борту самолета, поднявшегося на высоту в 900 метров.
Напомним, в России действует запрет на анонимность в Сети.
Автор: Джанабилова Татьяна П