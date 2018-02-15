На аукционе продали редкий 30-килограммовый фрагмент метеорита
На аукционе Christie's продали редкий 30-килограммовый фрагмент метеорита. Стоимость лота составила 237 тысяч долларов.
Метеорит был обнаружен в Аризонском кратере. Он образовался около 50 тысяч лет назад. Откуда тело прилетело на Землю неизвестно.
Отмечается, что скоро в аукционном доме выставят на торги другой метеорит, который был найден в районе Детройта.
Ранее в Нью-Йорке с аукциона продали метеорит старше Земли. Возраст космического тела из углеродистого материала составляет 4,56 млрд лет.
Метеорит был обнаружен в Аризонском кратере. Он образовался около 50 тысяч лет назад. Откуда тело прилетело на Землю неизвестно.
Отмечается, что скоро в аукционном доме выставят на торги другой метеорит, который был найден в районе Детройта.
Ранее в Нью-Йорке с аукциона продали метеорит старше Земли. Возраст космического тела из углеродистого материала составляет 4,56 млрд лет.
Автор: Сергей Сидорин