В новой версии Google Chrome будет встроен блокировщик надоедливой рекламы
Разработчики компании Google встроили усовершенствованный блокировщик рекламы фирменного производства на веб-браузер Chrome. Запрещенные блоки навязчивой информации будут блокироваться исходя из стандартов Coalition for Better Ads.
Обновление браузера будет доступно для скачивания с сегодняшнего дня, для компьютеров и мобильных устройств. Google Chrome станет блокировать недобросовестную рекламу полностью закрывающую пространство всего экрана, с наличием звукового- и видеосопровождения, и многих других нацеленных на случайное или специальное нажатие. Специалисты отмечают, что на крупных веб-сайтах встроены определенные программы, помогающие справляться со многими надоедливыми баннерами, а наличие таковой в браузере Chrome поможет избавиться от рекламы на торрент-трекерах и не очень популярных страничках.
Представители компании давно планировали сделать такую модернизацию внутри браузера, не прибегая к сторонним программам или расширениям. Целью будет не полное избавление от проблемы, как например осуществляемое в расширении AdBlock, а ограничение злоупотребляемой рекламы, потому что множество сайтов имеют дополнительный заработок, используя именно такие способы. Сайты, которые не будут соответствовать стандартам Coalition for Better Ads, будут оповещаться с требованиями об устранении нарушений. В случаи отказа они будут полностью заблокированы веб-браузером Google Chrome.
Для использования новой функции нужно просто обновить программу до новой версии, уже доступной для скачивания на всех возможных платформах. Ранее было выявлено, что такого типа приложение значительно замедляет работу устройства и самого браузера, но по информации разработчиков, ее легко можно будет отключить в настройках.
Обновление браузера будет доступно для скачивания с сегодняшнего дня, для компьютеров и мобильных устройств. Google Chrome станет блокировать недобросовестную рекламу полностью закрывающую пространство всего экрана, с наличием звукового- и видеосопровождения, и многих других нацеленных на случайное или специальное нажатие. Специалисты отмечают, что на крупных веб-сайтах встроены определенные программы, помогающие справляться со многими надоедливыми баннерами, а наличие таковой в браузере Chrome поможет избавиться от рекламы на торрент-трекерах и не очень популярных страничках.
Представители компании давно планировали сделать такую модернизацию внутри браузера, не прибегая к сторонним программам или расширениям. Целью будет не полное избавление от проблемы, как например осуществляемое в расширении AdBlock, а ограничение злоупотребляемой рекламы, потому что множество сайтов имеют дополнительный заработок, используя именно такие способы. Сайты, которые не будут соответствовать стандартам Coalition for Better Ads, будут оповещаться с требованиями об устранении нарушений. В случаи отказа они будут полностью заблокированы веб-браузером Google Chrome.
Для использования новой функции нужно просто обновить программу до новой версии, уже доступной для скачивания на всех возможных платформах. Ранее было выявлено, что такого типа приложение значительно замедляет работу устройства и самого браузера, но по информации разработчиков, ее легко можно будет отключить в настройках.
Автор: Тригуб Сергей