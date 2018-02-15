Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018
exclusive / Технологии

В новой версии Google Chrome будет встроен блокировщик надоедливой рекламы
Разработчики компании Google встроили усовершенствованный блокировщик рекламы фирменного производства на веб-браузер Chrome. Запрещенные блоки навязчивой информации будут блокироваться исходя из стандартов Coalition for Better Ads.

В новой версии Google Chrome будет встроен блокировщик надоедливой рекламы


Обновление браузера будет доступно для скачивания с сегодняшнего дня, для компьютеров и мобильных устройств. Google Chrome станет блокировать недобросовестную рекламу полностью закрывающую пространство всего экрана, с наличием звукового- и видеосопровождения, и многих других нацеленных на случайное или специальное нажатие. Специалисты отмечают, что на крупных веб-сайтах встроены определенные программы, помогающие справляться со многими надоедливыми баннерами, а наличие таковой в браузере Chrome поможет избавиться от рекламы на торрент-трекерах и не очень популярных страничках.

В новой версии Google Chrome будет встроен блокировщик надоедливой рекламы


Представители компании давно планировали сделать такую модернизацию внутри браузера, не прибегая к сторонним программам или расширениям. Целью будет не полное избавление от проблемы, как например осуществляемое в расширении AdBlock, а ограничение злоупотребляемой рекламы, потому что множество сайтов имеют дополнительный заработок, используя именно такие способы. Сайты, которые не будут соответствовать стандартам Coalition for Better Ads, будут оповещаться с требованиями об устранении нарушений. В случаи отказа они будут полностью заблокированы веб-браузером Google Chrome.

В новой версии Google Chrome будет встроен блокировщик надоедливой рекламы


Для использования новой функции нужно просто обновить программу до новой версии, уже доступной для скачивания на всех возможных платформах. Ранее было выявлено, что такого типа приложение значительно замедляет работу устройства и самого браузера, но по информации разработчиков, ее легко можно будет отключить в настройках.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 14:30
Читайте также
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения
День всех влюбленных заставил женщин ринуться в
Пользователи Сети отметили сходство российского
Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых
В МОК запретили российским атлетам показывать
В предварительный список атлетов из России на
В Австралии начнут использовать «умные
Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек
«Аэрофлот» поднял зарплату командирам воздушных
Российскую лыжницу Анастасию Седову "затравили"
Nestle инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение
Алексей Кудрин анонсировал увольнение трети
Добавление комментария
Последние новости
15.02, 23:30 Россияне получат квоту на ЭКО для рождения второго и
15.02, 23:15 День всех влюбленных заставил женщин ринуться в интернет
15.02, 23:00 Ученые впервые сфотографировали «бублик» вокруг черной
15.02, 22:45 Эксперты: iPhone с ЖК-экраном станет самым продаваемым
15.02, 22:30 Мария Лиман в кружевном белье позировала на снежном
15.02, 22:15 Пользователи Сети отметили сходство российского солдата
15.02, 22:00 Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых несчастных стран
15.02, 21:45 Новый логотип Samsung намекнул на возможный выход
15.02, 21:41 В МОК запретили российским атлетам показывать медали с
15.02, 21:30 К Масленице Яна Рудковская показала украшенные цветами и
15.02, 21:29 Похудевшая Глюк’oZa появилась на концерте в Кремле без
15.02, 21:20 В предварительный список атлетов из России на
15.02, 21:15 Медики: Хлеб не влияет на ожирение
15.02, 21:02 В Кирове мужчина нашел в хлебе кусок золота
15.02, 21:00 Qualcomm и Broadcom обсудили возможную сделку
15.02, 20:50 В Австралии начнут использовать «умные ограждения» для
15.02, 20:48 В Екатеринбурге при обрушении 2-этажного дома пострадали
15.02, 20:34 Ученые: За импульсивность подростков отвечает тонкая
15.02, 20:25 Результаты тестов Moto G6 подтвердили использование
15.02, 20:21 Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек рождение