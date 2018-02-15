Российские ученые через 5 лет получат эликсир бессмертия
Ученые, работающие на базе Тюменского института криосферы Земли, пообещали в течение пяти лет выпустить омолаживающий препарат. Он будет сделан на основе штамма бактерий Bacillus Frost, которые были обнаружены в вечной мерзлоте. Сообщается, что безопасные и натуральные средства помогут не только выглядеть красиво, но и продлят жизнь.
Доклинические исследования уже проведены, их результаты показали, что выделенные активные вещества из бактерий являются эффективнее аналогов. Они способствуют повышению иммунитета и увеличению срока жизни у подопытных грызунов.
Bacillus Frost впервые удалось обнаружить в мерзлоте реки Алдан, находящейся в Якутии. В отличие от ряда современных микроорганизмов, реликтовая бактерия обладает набором биохимических качеств, которые предотвращают старение генетического аппарата. Она способна сохранять жизнеспособность даже в самых экстремальных условиях.
Ученые с помощью Bacillus Frost даже пытались вылечить онкологию у собак, однако исследования в данной области оказались безуспешными. В то же время удалось продлить жизнь четвероногим, а их смерть наступила без мучений.
Геном бактерии содержит 600 неизвестных генов, их изучают ученые из США, Швеции и Японии. Целью исследования является определение механизмов, предотвращающих старение.
Доклинические исследования уже проведены, их результаты показали, что выделенные активные вещества из бактерий являются эффективнее аналогов. Они способствуют повышению иммунитета и увеличению срока жизни у подопытных грызунов.
Bacillus Frost впервые удалось обнаружить в мерзлоте реки Алдан, находящейся в Якутии. В отличие от ряда современных микроорганизмов, реликтовая бактерия обладает набором биохимических качеств, которые предотвращают старение генетического аппарата. Она способна сохранять жизнеспособность даже в самых экстремальных условиях.
Ученые с помощью Bacillus Frost даже пытались вылечить онкологию у собак, однако исследования в данной области оказались безуспешными. В то же время удалось продлить жизнь четвероногим, а их смерть наступила без мучений.
Геном бактерии содержит 600 неизвестных генов, их изучают ученые из США, Швеции и Японии. Целью исследования является определение механизмов, предотвращающих старение.
Автор: Валерия Орлова