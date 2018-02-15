Skoda сняла видео про отправку лифтбека Superb на Марс
Skoda сняла видео, в котором показала отправку лифтбека Superb Sportline на Марс и возвращение модели обратно на Землю. Виртуальный полет совершила 280-сильная версия седана марки.
За рулём авто находится водитель в скафандре, а на дисплее бортового компьютера показа надпись «Не паникуй, Илон!». Аналогичное сообщение, но без упоминания имени было показано на экране мультимедиа системы в отправленном на Марс Tesla Roadster. По завершении имитации всех предполётных проверок модель Skoda Superb начала движение, после чего прибыла на Марс.
В итоге авто показали в городке во Франции, в котором население составило несколько сотен человек. После общения с местными жителями «космонавт» вприпрыжку ушел из населённого пункта, что должно было символизировать низкую гравитацию.
В РФ седан Skoda Superb продается за 1,312 млн рублей. Этот автомобиль оснащается двигателем TSI объемом 1,4 л производительностью 125 л.с., в паре с которым будет 6-ступенчатой МКПП. С 2-литровым двигателем и роботизированной трансмиссией DSG модификация поднимется в цене до 2,291 млн рублей.
За рулём авто находится водитель в скафандре, а на дисплее бортового компьютера показа надпись «Не паникуй, Илон!». Аналогичное сообщение, но без упоминания имени было показано на экране мультимедиа системы в отправленном на Марс Tesla Roadster. По завершении имитации всех предполётных проверок модель Skoda Superb начала движение, после чего прибыла на Марс.
В итоге авто показали в городке во Франции, в котором население составило несколько сотен человек. После общения с местными жителями «космонавт» вприпрыжку ушел из населённого пункта, что должно было символизировать низкую гравитацию.
В РФ седан Skoda Superb продается за 1,312 млн рублей. Этот автомобиль оснащается двигателем TSI объемом 1,4 л производительностью 125 л.с., в паре с которым будет 6-ступенчатой МКПП. С 2-литровым двигателем и роботизированной трансмиссией DSG модификация поднимется в цене до 2,291 млн рублей.
Автор: Валерий Антонов