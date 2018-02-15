Экс-возлюбленная Титами Алена Шишкова появилась на стикерах в Telegram
Экс-возлюбленная Титами Алена Шишкова появилась на стикерах в Telegram. Соответствующую новость тюменская модель сообщила в микроблоге Instagram.
«Павел Дуров добавил в мессенджер новый набор стикеров с моим изображением. Посмотрите и поделитесь своим мнением. Надеюсь, вам понравится», - написала Шишкова.
В пакет вошли 20 изображений Шишковой, демонстрирующей разные эмоции, например, смех, одобрение, удивление, гнев. Также модель снялась в рекламе нового обновления для мессенджера и, судя по слухам, активно переписывается с его создателем.
Ранее сообщалось имя нового парня Шишковой.
«Павел Дуров добавил в мессенджер новый набор стикеров с моим изображением. Посмотрите и поделитесь своим мнением. Надеюсь, вам понравится», - написала Шишкова.
В пакет вошли 20 изображений Шишковой, демонстрирующей разные эмоции, например, смех, одобрение, удивление, гнев. Также модель снялась в рекламе нового обновления для мессенджера и, судя по слухам, активно переписывается с его создателем.
Ранее сообщалось имя нового парня Шишковой.
Автор: Джанабилова Татьяна П