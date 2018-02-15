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Citroen Berlingo нового поколения представили официально
Французская автомобильная компания Citroen официально представила Berlingo нового поколения. Премьера модели пройдет в рамках автосалона в Женеве.

Citroen Berlingo нового поколения представили официально


Машина построена на базе платформы EMP2 и доступен в вариантах M и XL, которые отличаются длиной кузова – 4,4 и 4,75 метров соответственно. Также вариации можно различить по колесной базе и количеством сидений в салоне – пять или семь. Салон отличается широкими возможностями благодаря складным и съемным сидениям. Кроме того, автомобиль оснащен широкой панорамной крышей и консолью в потолке для хранения вещей.

Экстерьер Citroen Berlingo похож на кроссоверы французской марки. Кузов можно оформить различными цветными вставками. Автомобиль оснащен 19 системами безопасности.

Под капотом модели размещены бензиновые двигатели PureTech 1.2 мощностью 110 и 130 лошадиных сил, а также дизельными агрегатами BlueHDi 1.5 мощностью 75, 100 и 130 лошадиных. Трансмиссия представлена шестискоростной механической и восьмиступенчатой автоматической коробками переключения передач.

Ранее сообщалось, что PSA анонсировал новые Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 15:00
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