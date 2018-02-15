Экстрасенс Виктория Райдос назвала причину плохого настроения людей в феврале
Виктория Райдос сообщила о причинах плохого настроения в феврале. По словам финалистки «Битвы экстрасенсов», недомогания провоцируются недостатком солнечного света.
«Не нужно искать причины в самих себе, ничего не движется под откос, а у вас всё нормально. Осталось немного. Когда солнца достаточно, то станете радоваться», - сообщила она.
Многие выразили согласие с этим заявлением. Пользователи Сети отметили, что наличие Солнца действительно оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние человека. Те, кто живут в местах с хорошим освещением, радуются новому дню и с большим удовольствием отправляются на прогулку. Подписчики женщины выразили ей благодарность за успокоение, поскольку они доверяют экстрасенсу.
«Не нужно искать причины в самих себе, ничего не движется под откос, а у вас всё нормально. Осталось немного. Когда солнца достаточно, то станете радоваться», - сообщила она.
Многие выразили согласие с этим заявлением. Пользователи Сети отметили, что наличие Солнца действительно оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние человека. Те, кто живут в местах с хорошим освещением, радуются новому дню и с большим удовольствием отправляются на прогулку. Подписчики женщины выразили ей благодарность за успокоение, поскольку они доверяют экстрасенсу.
Автор: Валерий Антонов