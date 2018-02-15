В Бурятии четыре человека сгорели при пожаре
15 февраля, около 05:00, в Улан-Удэ (столица Бурятии) четыре человека сгорели при пожаре в деревянном частном доме. Инцидент прокомментировал Андрей Боркин, врио замглавы ГУ МЧС.
Сообщается, пожару присвоен высокий класс опасности. Все погибшие – члены одной семьи: 1949, 1955, 1957, 1980 годов рождения. Спастись удалось только пожилой женщине, самостоятельно выбежавшей из дома. Ликвидацией возгорания занимались 22 человека и 8 единиц специальной техники. Причину, спровоцировавшую пожар, установят эксперты, но, предположительно, выпившие граждане не потушили сигарету. По факту гибели семьи начата доследственная проверка.
Ранее в Бурятии пара сгорела в машине.
Сообщается, пожару присвоен высокий класс опасности. Все погибшие – члены одной семьи: 1949, 1955, 1957, 1980 годов рождения. Спастись удалось только пожилой женщине, самостоятельно выбежавшей из дома. Ликвидацией возгорания занимались 22 человека и 8 единиц специальной техники. Причину, спровоцировавшую пожар, установят эксперты, но, предположительно, выпившие граждане не потушили сигарету. По факту гибели семьи начата доследственная проверка.
Ранее в Бурятии пара сгорела в машине.
Автор: Джанабилова Татьяна П