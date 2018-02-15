Беременная Крисси Тейген готовит на кухне обнаженной
Известная американская модель Крисси Тейген не перестает эпатировать публику. На этот раз она показала, как готовит на кухне полностью обнаженной. На фото отчетливо виден беременный живот знаменитости.
Поклонники Тейген одобряют ее деятельность, на аккаунт модели подписаны свыше 16-ти миллионов человек. В своём микроблоге американка обнародовала жизнерадостную фотографию, перед съёмкой она не забыла нанести яркий макияж, но при этом совершенно не надела одежду. В обнаженном виде модель решила побаловать своего супруга очередным вкусным блюдом.
По словам Тейген, на этот раз она готовила салат. Модель назвала себя сильной и гордой женщиной и призвала ее не осуждать. Фанатам Тейген очень понравилась новая фотографии кумира. Они назвали ее внешний вид прекрасным.
К слову модель часто радует мужа кулинарными изысками. Она даже стала автором книги рецептов, ведет свой кулинарный блог.
Модель вышла замуж за музыканта Джона Ледженда 10 лет назад. Пара познакомилась во время съёмок одного из клипов. В 2011 году возлюбленные обручились, находясь на Мальдивах Свадьба состоялась в Италии через два года. Лирическую композицию «All of Me» Лендженд посвятил супруге. Благодаря процедуре ЭКО два года назад на свет появилась их первая дочь.
Поклонники Тейген одобряют ее деятельность, на аккаунт модели подписаны свыше 16-ти миллионов человек. В своём микроблоге американка обнародовала жизнерадостную фотографию, перед съёмкой она не забыла нанести яркий макияж, но при этом совершенно не надела одежду. В обнаженном виде модель решила побаловать своего супруга очередным вкусным блюдом.
По словам Тейген, на этот раз она готовила салат. Модель назвала себя сильной и гордой женщиной и призвала ее не осуждать. Фанатам Тейген очень понравилась новая фотографии кумира. Они назвали ее внешний вид прекрасным.
К слову модель часто радует мужа кулинарными изысками. Она даже стала автором книги рецептов, ведет свой кулинарный блог.
Модель вышла замуж за музыканта Джона Ледженда 10 лет назад. Пара познакомилась во время съёмок одного из клипов. В 2011 году возлюбленные обручились, находясь на Мальдивах Свадьба состоялась в Италии через два года. Лирическую композицию «All of Me» Лендженд посвятил супруге. Благодаря процедуре ЭКО два года назад на свет появилась их первая дочь.
Автор: Валерия Орлова