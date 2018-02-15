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Безрамочный смартфон Nokia 7+ показали на рендерах
Компания HMD Global до официальной презентации показала на рендерах безрамочный смартфон Nokia 7+. Дебют гаджета состоится в «нулевой день» выставки MWC 2018 25 февраля.

Безрамочный смартфон Nokia 7+ показали на рендерах


Устройство оснащено дисплеем с соотношением сторон 18:9. На задней панели расположена двойная основная камера с вертикальным расположением датчиков. Ниже размещен дактилоскопический сканер. Смартфон работает на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

Также разработчики опубликовали изображение бюджетного Nokia 1, который презентуют 25 февраля. Стоимость устройства не называется - по слухам, он будет продаваться по цене 3-4 тысячи рублей. Гаджет оснащен небольшим экраном с огромными рамками по бокам. Корпус выполнен из пластика, а на задней части расположена одинарная камера с мощной вспышкой. Гаджет не оснащен дактилоскопическим датчиком и другими современными компонентами. Вероятнее всего смартфон будет самым доступным в нише. Устройство будет работать на базе операционной системы Android 7.0 Nougat.

Ранее сообщалось, что Nokia 7+ получит 6-дюймовый дисплей и сдвоенную камеру Carl Zeiss.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 15:10
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