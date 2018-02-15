У экранизации Call of Duty появился режиссёр
Стал известен режиссер экранизации шуттера Call of Duty. В его роли выступит Стефано Соллима, ранее работающий над боевиком «Солдат» и «Субура».
Сотрудники Activision Studios сделали значимый шаг к созданию экранизации гейма, назначив режиссера. Фильм «Солдат», над которым вел работу Соллима, появится на экранах летом нынешнего года. Главную роль в картины исполнили Бенисио Дель Торо («Большой куш») и Джош Бролин («Дэдпул-2»). Кроме этого, режиссер работал над сериалом «Гоморра».
На данный момент ничего не сообщается о сюжете ленты Call of Duty. Сам же гейм представляет собой серию игр на ПК от первого лица, которые посвящены Второй мировой войне, холодной войне, гипотетической Третьей мировой войне и борьбе с терроризмом. Разработчики выпустили 14 основных шуттеров и 10 ответвлений.
Сотрудники Activision Studios сделали значимый шаг к созданию экранизации гейма, назначив режиссера. Фильм «Солдат», над которым вел работу Соллима, появится на экранах летом нынешнего года. Главную роль в картины исполнили Бенисио Дель Торо («Большой куш») и Джош Бролин («Дэдпул-2»). Кроме этого, режиссер работал над сериалом «Гоморра».
На данный момент ничего не сообщается о сюжете ленты Call of Duty. Сам же гейм представляет собой серию игр на ПК от первого лица, которые посвящены Второй мировой войне, холодной войне, гипотетической Третьей мировой войне и борьбе с терроризмом. Разработчики выпустили 14 основных шуттеров и 10 ответвлений.
Автор: Валерия Орлова