Ученые: Человек счастлив при годовом доходе в 5,2 млн рублей
Ученые из Университета Пердью в США не согласились с поговоркой «Не в деньгах счастья». Оказалось, пика удовлетворения человек достигает только при зарплате в 5,3 млн рублей в год. Материалы исследования предоставлены изданием Nature Human Behavior.
Группа психологов под руководством Эндрю Джебба выяснила, что простому человеку для ощущения среднего уровня комфорта достаточно зарабатывать от 3,3 млн до 4,2 млн в год (до 75 тыс. долларов). Самыми счастливыми в мире чувствуют себя граждане с годовым доходом в 5,3 млн рублей или 95 тыс. долларов.
Данные основаны на результатах опроса 1,7 млн людей, проживающих в 164 странах мира. Ученые взяли средние показатели, сделав корректировку по нескольким критериям: семейное положение, социальный статус, возраст, национальность.
Ранее ученые доказали связь возраста с уровнем счастья.
Группа психологов под руководством Эндрю Джебба выяснила, что простому человеку для ощущения среднего уровня комфорта достаточно зарабатывать от 3,3 млн до 4,2 млн в год (до 75 тыс. долларов). Самыми счастливыми в мире чувствуют себя граждане с годовым доходом в 5,3 млн рублей или 95 тыс. долларов.
Данные основаны на результатах опроса 1,7 млн людей, проживающих в 164 странах мира. Ученые взяли средние показатели, сделав корректировку по нескольким критериям: семейное положение, социальный статус, возраст, национальность.
Ранее ученые доказали связь возраста с уровнем счастья.
Автор: Джанабилова Татьяна П