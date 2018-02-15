Вышел трейлер продолжения анимационного суперхита "Суперсемейка"
Опубликован трейлер новой части анимационного фильма «Суперсемейка». Вторую часть студия Pixar презентовала во время трансляции Олимпийских игр.
«Все семейство супергероев вернется в Incredibles 2. В этот раз центром истории окажется Хелен "Эластика", оставившая своего супруга дома на хозяйстве присматривать за детьми. Все это привело к большому количеству проблем, поскольку семья была не осведомлена о наличии сверхспособностей у самого младшего члена семьи, способного превращаться в "мини-Халка". При этом после появления новых злодеев членам Суперсемейки потребуется обнаружить способ для объединения», - отмечается в описании блокбастера.
Постановкой сиквела занимался Брэд Бёрд. Продюсерами выступили Джон Уокер, Николь Парадис Гриндл, а также Джон Лассетер. Премьера в России состоится 14 июня 2018-го. Первый фильм был показан в 2004-м и получил множество премий, включая 2 «Оскара».
«Все семейство супергероев вернется в Incredibles 2. В этот раз центром истории окажется Хелен "Эластика", оставившая своего супруга дома на хозяйстве присматривать за детьми. Все это привело к большому количеству проблем, поскольку семья была не осведомлена о наличии сверхспособностей у самого младшего члена семьи, способного превращаться в "мини-Халка". При этом после появления новых злодеев членам Суперсемейки потребуется обнаружить способ для объединения», - отмечается в описании блокбастера.
Постановкой сиквела занимался Брэд Бёрд. Продюсерами выступили Джон Уокер, Николь Парадис Гриндл, а также Джон Лассетер. Премьера в России состоится 14 июня 2018-го. Первый фильм был показан в 2004-м и получил множество премий, включая 2 «Оскара».
Автор: Валерий Антонов