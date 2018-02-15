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Вышел трейлер продолжения анимационного суперхита "Суперсемейка"
Опубликован трейлер новой части анимационного фильма «Суперсемейка». Вторую часть студия Pixar презентовала во время трансляции Олимпийских игр.

Вышел трейлер продолжения анимационного суперхита "Суперсемейка"


«Все семейство супергероев вернется в Incredibles 2. В этот раз центром истории окажется Хелен "Эластика", оставившая своего супруга дома на хозяйстве присматривать за детьми. Все это привело к большому количеству проблем, поскольку семья была не осведомлена о наличии сверхспособностей у самого младшего члена семьи, способного превращаться в "мини-Халка". При этом после появления новых злодеев членам Суперсемейки потребуется обнаружить способ для объединения», - отмечается в описании блокбастера.



Постановкой сиквела занимался Брэд Бёрд. Продюсерами выступили Джон Уокер, Николь Парадис Гриндл, а также Джон Лассетер. Премьера в России состоится 14 июня 2018-го. Первый фильм был показан в 2004-м и получил множество премий, включая 2 «Оскара».

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:59
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