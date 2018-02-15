Ученые: Рак яичников развивается в фаллопиевых трубах
Ученые исследовали проблему развития рака яичников и сделали открытие, которое вскоре должно повысить качество диагностики неприятной болезни. Исходя из результатов изучения, раковые клетки начинают развиваться с фаллопиевых труб, которые впоследствии переходят на яичники.
Предположения о недавно доказанном факте существовали уже давно, но подтвердились только сейчас. Рак яичников очень опасная болезнь и имеет статус “тихого убийцы”, потому как на данный момент медицина не имеет действенных способов для диагностики на ранних стадиях, и в большинстве случаев определяется на поздних этапах развития, когда лечение малоэффективное и не приносящее результатов. Авторитетное ведомство области здравоохранения США порекомендовало женщинам не проверяться на наличие рака яичников, потому как результаты могут отличаться от реальных в разные стороны, как положительные, так и отрицательные.
В ходе исследований было доказано, что рак развивается с фаллопиевых труб, поэтому теперь ученые намерены более детально изучить проблему, а особенно, что делает уязвимыми маточные трубы перед вредоносными клетками. При этом возможны варианты развития опухолей яичников в других местах, но пока это не доказано.
Стоит упомянуть, что рак яичников стоит на первом месте по смертности, а среди злокачественных новообразований опухолей женских половых органов находится на третьем месте.
Предположения о недавно доказанном факте существовали уже давно, но подтвердились только сейчас. Рак яичников очень опасная болезнь и имеет статус “тихого убийцы”, потому как на данный момент медицина не имеет действенных способов для диагностики на ранних стадиях, и в большинстве случаев определяется на поздних этапах развития, когда лечение малоэффективное и не приносящее результатов. Авторитетное ведомство области здравоохранения США порекомендовало женщинам не проверяться на наличие рака яичников, потому как результаты могут отличаться от реальных в разные стороны, как положительные, так и отрицательные.
В ходе исследований было доказано, что рак развивается с фаллопиевых труб, поэтому теперь ученые намерены более детально изучить проблему, а особенно, что делает уязвимыми маточные трубы перед вредоносными клетками. При этом возможны варианты развития опухолей яичников в других местах, но пока это не доказано.
Стоит упомянуть, что рак яичников стоит на первом месте по смертности, а среди злокачественных новообразований опухолей женских половых органов находится на третьем месте.
Автор: Тригуб Сергей