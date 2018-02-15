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Обнаружены доказательства существования смартфона Xiaomi Mi Mix 2S
На страницах форума XDA Developers обнаружены доказательства реального существования смартфона Xiaomi Mi Mix 2S. Слухи о девайсе распространяются в Сети с начала 2018 году. Ожидается, что гаджет будет анонсирован в рамках предстоящей выставки MWC 2018.

Обнаружены доказательства существования смартфона Xiaomi Mi Mix 2S


Энтузиасты в ходе анализа новой прошивки Xiaomi нашли упоминание смартфона, которой получил кодовое название Polaris. Именно под ним проходит долгожданное мобильное устройство Xiaomi Mi Mix 2S, набравшее в AnTuTu свыше 270 баллов.

Согласно прошивке, смартфон обзаведется чипсетом Snapdragon 845, его работа станет осуществляться на основе Android 8.0 Oreo. Также девайс поддерживает инициативу Project Treble, которая предполагает оперативный запуск обновления «операционки».

Что касается аккумулятора, то его емкость составляет 3400 мАч. Смартфон должен поступит на рынок с экраном, соотношение сторон которого достигает 18:9, а разрешение – 2160х1080 рх. В исходном коде содержится информация о том, что Mi Mix 2S будет способен распознавать все то, что попадет в объектив: еда, цветы, закат, небо, снег, собака, ночь, кот, сень, свеча, трава, машина, город. Ожидается, что гаджет обзаведется датчиком изображения Sony IMX363.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:20
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