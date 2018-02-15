В Омске пенсионерка лишилась 29 тысяч рублей за снятие порчи носком
В правоохранительные органы в Омске обратилась 80-летняя пенсионерка, которая лишилась 29 тысяч рублей. Женщина отдала мошенницам деньги за снятие порчи носком.
Пострадавшая рассказала, что встретила двух женщин на проспекте Менделеева. Одна из них сообщила пенсионерке, что на нее наложена порча и она может избавить от воздействия черной магии. Для этого необходимо принести все наличные средства из дома и черный носок. Жительница Омска выполнила все необходимые действия. Мошенница провела обряд и отправила пострадавшую домой, сказав, что деньги положила в носок, но его развернуть можно будет только по приходу в квартиру. Однако дома она увидела, что в носке вместо денег лежит «кукла».
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
Пострадавшая рассказала, что встретила двух женщин на проспекте Менделеева. Одна из них сообщила пенсионерке, что на нее наложена порча и она может избавить от воздействия черной магии. Для этого необходимо принести все наличные средства из дома и черный носок. Жительница Омска выполнила все необходимые действия. Мошенница провела обряд и отправила пострадавшую домой, сказав, что деньги положила в носок, но его развернуть можно будет только по приходу в квартиру. Однако дома она увидела, что в носке вместо денег лежит «кукла».
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
Автор: Сергей Сидорин