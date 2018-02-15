Ученые: Мужчины и женщины по-разному набирают текст на клавиатуре
Ученые из Университета Демокрита представили алгоритм для распознавания женщин и мужчин по набору текста на клавиатуре. Исследователи из Греции считают, что разработка понадобится лицам, противодействующим киберпреступности.
Как выяснилось, представители разного пола разным образом проводят набор текста на клавиатуре. В рамках эксперимента добровольцам на ПК установили программу анализатор, которая проверяет работу с указанным периферийным устройством ввода.
Программа провела оценку времени между активацией двух клавиш, а также сравнила, какое время человек оставляет активированной ту либо иную клавишу, проанализировала усилие и многие иные параметры. Информация использовалась для ряда машинных алгоритмов. Один из методов проверки показал почти 100% верных ответов на запрос о половой принадлежности человека, который работает за компьютером. Не исключается, что алгоритм будет использован для работы с виртуальными клавиатурами.
Как выяснилось, представители разного пола разным образом проводят набор текста на клавиатуре. В рамках эксперимента добровольцам на ПК установили программу анализатор, которая проверяет работу с указанным периферийным устройством ввода.
Программа провела оценку времени между активацией двух клавиш, а также сравнила, какое время человек оставляет активированной ту либо иную клавишу, проанализировала усилие и многие иные параметры. Информация использовалась для ряда машинных алгоритмов. Один из методов проверки показал почти 100% верных ответов на запрос о половой принадлежности человека, который работает за компьютером. Не исключается, что алгоритм будет использован для работы с виртуальными клавиатурами.
Автор: Валерий Антонов