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Уфологи: Пришельцы выходят на контакт с людьми через электронную почту
Уфологи из США считают, что контакт пришельцев и людей осуществляется посредством электронной почвы. По словам «охотников за НЛО», выйти на связь на прямую с человеком представители инопланетного разума пока опасаются.

Уфологи: Пришельцы выходят на контакт с людьми через электронную почту


Исследование проводили специалисты, работающие на базе Гавайского университета. Ученые написали статью о том, что инопланетяне общаются с людьми в социальных сетях, а также нередко шлют письма на электронную почту.

Выявить такое сообщение довольно просто. Изначально, оно не будет иметь никакого обратного адреса, каков имеется в стандартном. В частности, указывается имя человека или же организации, откуда пользователь получил уведомления. Кроме этого, подобные письма содержат вирусные файлы, способный поразить работу устройства. Как утверждают специалисты, вредоносные программы могут быть посланы гуманоидами не преднамеренно, поскольку они не осведомлены, как работают компьютерные системы. В завершении статьи уфологии отметили, что риск соответствующих контактов с инопланетянами является довольно низким.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:55
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