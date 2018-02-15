Ученые научились определять время смерти по РНК в трупных тканях
Ученые из Института науки и технологий Испании и Университета Порто в Португалии научились определять время смерти по РНК в трупных тканях, меняющимся несколько часов после кончины человека. Материалы исследования появились в издании Nature Communication.
Биоинформатики рассказали, что посмертные образцы тканей могут многое поведать об активности генов. Из-за гипоксии и гибели клеток молекулы РНК деградируют и меняются.
Ученые изучили 7105 образцов, взятых у 540 мертвых доноров. В тканях замерили количество РНК и сравнили показатели с базой GTEx. Оказалось, что экспрессия генов менялась в зависимости от образца, например, в мышцах процесс шел быстрее, чем в мозжечке. Самые значимые деградации происходили в промежутках 4-6 часов и 6-15 часов, потом процесс стабилизировался.
Ученые ввели данные в компьютер и создали модель расчета времени смерти с точностью до часа. Открытие поможет в работе криминалистов.
Ранее исследователи научились определять время смерти по микробам.
Биоинформатики рассказали, что посмертные образцы тканей могут многое поведать об активности генов. Из-за гипоксии и гибели клеток молекулы РНК деградируют и меняются.
Ученые изучили 7105 образцов, взятых у 540 мертвых доноров. В тканях замерили количество РНК и сравнили показатели с базой GTEx. Оказалось, что экспрессия генов менялась в зависимости от образца, например, в мышцах процесс шел быстрее, чем в мозжечке. Самые значимые деградации происходили в промежутках 4-6 часов и 6-15 часов, потом процесс стабилизировался.
Ученые ввели данные в компьютер и создали модель расчета времени смерти с точностью до часа. Открытие поможет в работе криминалистов.
Ранее исследователи научились определять время смерти по микробам.
Автор: Джанабилова Татьяна П