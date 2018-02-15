Российские рыбаки написали открытое письмо президенту
В понедельник, 26-го февраля в стенах Центра международной торговли пройдет четвертый по счету Всероссийский съезд рыбопромышленников. В его рамках получат широкое обсуждение актуальные вопросы развития российского рыбохозяйственного комплекса. Об этом информирует газета «Комсомольская правда».
В преддверии означенного события, главы крупнейших российских рыбодобывающих компаний направили письмо на имя президента РФ. Они попросили Владимира Путина обеспечить перезаключение договоров на квоты на вылов рыбы и морепродуктов без изменений. Промышленники переживают, чтобы отрасль вновь не вернулась в «смутные» времена, когда к началу 2000-х гг. в ней наступил кризис. Внутренний рынок был заполонен импортом, а уровень добычи водных биологических ресурсов упал до минимума.
Отмечается, что отправители письма опасаются возвращения так называемых «квотных аукционов». Развитие рыбной отрасли РФ они связывают с персоной ВВП и надеются, что он продолжит способствовать ее оздоровлению.
В преддверии означенного события, главы крупнейших российских рыбодобывающих компаний направили письмо на имя президента РФ. Они попросили Владимира Путина обеспечить перезаключение договоров на квоты на вылов рыбы и морепродуктов без изменений. Промышленники переживают, чтобы отрасль вновь не вернулась в «смутные» времена, когда к началу 2000-х гг. в ней наступил кризис. Внутренний рынок был заполонен импортом, а уровень добычи водных биологических ресурсов упал до минимума.
Отмечается, что отправители письма опасаются возвращения так называемых «квотных аукционов». Развитие рыбной отрасли РФ они связывают с персоной ВВП и надеются, что он продолжит способствовать ее оздоровлению.
Автор: Роман