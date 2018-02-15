Марина Федункив высмеяла новый клип Ольги Бузовой
Звезда сериала «Реальные пацаны» 44-летняя Марина Федункив высмеяла новый клип Ольги Бузовой «Wi-Fi». Шуточный фотоколлаж пермская актриса разместила в микроблоге Instagram.
Федункив показала фанатам снимок, на котором запечатлены заключенные. Внизу актриса добавила свою голову, продемонстрировав свое отношение к съемкам в клипе Бузовой «самого красивого преступника США» Джереми Микса.
«В день «Великого УФСИНа Заступника» хочу презентовать вам свой новый клип с красавцами из Пермского края «Если ты не мужчина, значит ты из HI-FI. Очень переживаю, всю ночь нас шмонали. Жду ваших отзывов и передачек. С Днем всех влюбленных! Негатив в комментариях одобряется», - написала актриса.
Среди подписчиков Федункив нашлись защитники Бузовой, которые посоветовали актрисе сменить тематику, поскольку шутки про певицу выглядят низко и однообразно.
Ранее звезда рассказала о намерении стать президентом России.
Федункив показала фанатам снимок, на котором запечатлены заключенные. Внизу актриса добавила свою голову, продемонстрировав свое отношение к съемкам в клипе Бузовой «самого красивого преступника США» Джереми Микса.
«В день «Великого УФСИНа Заступника» хочу презентовать вам свой новый клип с красавцами из Пермского края «Если ты не мужчина, значит ты из HI-FI. Очень переживаю, всю ночь нас шмонали. Жду ваших отзывов и передачек. С Днем всех влюбленных! Негатив в комментариях одобряется», - написала актриса.
Среди подписчиков Федункив нашлись защитники Бузовой, которые посоветовали актрисе сменить тематику, поскольку шутки про певицу выглядят низко и однообразно.
Ранее звезда рассказала о намерении стать президентом России.
Автор: Джанабилова Татьяна П