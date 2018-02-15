Рита Дакота рассказала пользователям о самом худшем дне в ее жизни

По словам Дакоты, в Сети люди всегда хотят казаться перманентно радостными и счастливыми, это происходит даже тогда, когда в душе творится самый настоящий апокалипсис. Сама же певица так не умеет, поэтому решила признаться подписчиков в том, что ей плохо. Вчера весь вечер молодая мама, находящаяся с семьей на острове Бали, провела в ванной, где нет окон, с рыдающей дочерью на руках, поскольку по соседству жгли рисовые поля, а весь смог стянуло на их виллу. К слову она является единственной в районе, поэтому помочь было некому.В момент инцидента Дакота находилась в доме одна, поскольку все родственники отправились отдыхать на горячие источники. Российская артистка качала ребенка и молилась, чтобы смог побыстрее развеялся, сообщается, что отсутствовала возможность даже выйти в отдельную комнату. Исполнительница призналась, что никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной. С ребенком ничего не случилось, а вот сама Дакота, которая постоянно бегала, то за водой, то за едой, то за коляской, надышалась смога и ночью чувствовала очень плохо.В связи со случившемся звездная семья решила переехать с виллы в другую часть Бали. Дакота призвала фолловеров беречь себя и своих близких.