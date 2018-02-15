Татьяна Навка в День святого Валентина опубликовала снимок нежного Дмитрия Пескова
На своей странице в Instagram Татьяна Навка в День святого Валентина опубликовала снимок нежного Дмитрия Пескова. Навка указала, что эта фотография с супругом ее самая любимая.
«Happy Valentine’s day! И не важно, чей это праздник. Главное, что сегодня ещё один день, чтобы люди всего мира вспомнили о любви», - отметила в посте фигуристка. В комментариях к фотографии пользователи написали, что это очень нежный снимок. С момента публикации подписчики поставили более 50 тысяч отметок «Нравится» и оставили более 600 комментариев.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков знакомы уже 8 лет, а женаты больше двух лет. Они воспитывают дочь Надежду.
Ранее Татьяна Навка рассказала о любви дочери к произведениям Пушкина.
«Happy Valentine’s day! И не важно, чей это праздник. Главное, что сегодня ещё один день, чтобы люди всего мира вспомнили о любви», - отметила в посте фигуристка. В комментариях к фотографии пользователи написали, что это очень нежный снимок. С момента публикации подписчики поставили более 50 тысяч отметок «Нравится» и оставили более 600 комментариев.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков знакомы уже 8 лет, а женаты больше двух лет. Они воспитывают дочь Надежду.
Ранее Татьяна Навка рассказала о любви дочери к произведениям Пушкина.
Автор: Сергей Сидорин