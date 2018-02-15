Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018
exclusive / Культура

Татьяна Навка в День святого Валентина опубликовала снимок нежного Дмитрия Пескова
На своей странице в Instagram Татьяна Навка в День святого Валентина опубликовала снимок нежного Дмитрия Пескова. Навка указала, что эта фотография с супругом ее самая любимая.

Татьяна Навка в День святого Валентина опубликовала снимок нежного Дмитрия Пескова


«Happy Valentine’s day! И не важно, чей это праздник. Главное, что сегодня ещё один день, чтобы люди всего мира вспомнили о любви», - отметила в посте фигуристка. В комментариях к фотографии пользователи написали, что это очень нежный снимок. С момента публикации подписчики поставили более 50 тысяч отметок «Нравится» и оставили более 600 комментариев.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков знакомы уже 8 лет, а женаты больше двух лет. Они воспитывают дочь Надежду.

Ранее Татьяна Навка рассказала о любви дочери к произведениям Пушкина.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 15:40
Читайте также
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения
День всех влюбленных заставил женщин ринуться в
Пользователи Сети отметили сходство российского
Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых
В МОК запретили российским атлетам показывать
В предварительный список атлетов из России на
В Австралии начнут использовать «умные
Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек
«Аэрофлот» поднял зарплату командирам воздушных
Российскую лыжницу Анастасию Седову "затравили"
Nestle инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение
Алексей Кудрин анонсировал увольнение трети
Добавление комментария
Последние новости
15.02, 23:30 Россияне получат квоту на ЭКО для рождения второго и
15.02, 23:15 День всех влюбленных заставил женщин ринуться в интернет
15.02, 23:00 Ученые впервые сфотографировали «бублик» вокруг черной
15.02, 22:45 Эксперты: iPhone с ЖК-экраном станет самым продаваемым
15.02, 22:30 Мария Лиман в кружевном белье позировала на снежном
15.02, 22:15 Пользователи Сети отметили сходство российского солдата
15.02, 22:00 Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых несчастных стран
15.02, 21:45 Новый логотип Samsung намекнул на возможный выход
15.02, 21:41 В МОК запретили российским атлетам показывать медали с
15.02, 21:30 К Масленице Яна Рудковская показала украшенные цветами и
15.02, 21:29 Похудевшая Глюк’oZa появилась на концерте в Кремле без
15.02, 21:20 В предварительный список атлетов из России на
15.02, 21:15 Медики: Хлеб не влияет на ожирение
15.02, 21:02 В Кирове мужчина нашел в хлебе кусок золота
15.02, 21:00 Qualcomm и Broadcom обсудили возможную сделку
15.02, 20:50 В Австралии начнут использовать «умные ограждения» для
15.02, 20:48 В Екатеринбурге при обрушении 2-этажного дома пострадали
15.02, 20:34 Ученые: За импульсивность подростков отвечает тонкая
15.02, 20:25 Результаты тестов Moto G6 подтвердили использование
15.02, 20:21 Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек рождение